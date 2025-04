Oggi, mercoledì 2 aprile 2025, il Comune di Stintino è presente ad Alghero per l'incontro di presentazione della VIII edizione del G20s Destination Summit, importante appuntamento nazionale che coinvolge le località marine più visitate d'Italia. L'evento, previsto dal 14 al 16 maggio 2025 proprio ad Alghero, si pone come momento fondamentale per discutere e condividere strategie innovative di sviluppo sostenibile del turismo costiero. L'incontro di oggi, ospitato presso la sala conferenze del complesso Lo Quarter, ha visto la partecipazione di numerose delegazioni provenienti dai comuni costieri italiani, che si sono confrontate sugli obiettivi del summit e sulle opportunità che tale evento può offrire al territorio.

La presenza del Comune di Stintino sottolinea la volontà dell'amministrazione comunale di essere parte attiva in questo percorso di crescita condivisa e sostenibile, portando la propria esperienza e cogliendo nuove opportunità per valorizzare ulteriormente il territorio. L'assessore al turismo del Comune di Stintino, Marta Diana, ha commentato: «Essere presenti oggi ad Alghero è fondamentale per costruire insieme una visione di turismo sostenibile e inclusivo. Il G20s Destination Summit rappresenta un'occasione unica per confrontarci con altre realtà turistiche italiane e condividere buone pratiche e nuove idee per il futuro del nostro territorio. Stintino è pronta a giocare un ruolo da protagonista in questo importante percorso di crescita e innovazione».

Inoltre, il Comune di Stintino sta attivamente lavorando alla creazione della "Destinazione Stintino", con l'obiettivo di creare un progetto con un’identità forte e riconoscibile, un vero e proprio “prodotto Stintino”, che valorizzi il borgo dei pescatori non solo durante la stagione estiva, ma anche durante la bassa stagione, generando benefici per l'intera comunità e le attività locali.

