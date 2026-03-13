Opere finanziate dai fondi di bilancio comunale e dal Pnrr, progetti strategici per oltre 70 milioni di euro per rigenerare e cambiare il volto alla città di Porto Torres. Il report di fine mandato è del sindaco Massimo Mulas, un bilancio di opere già realizzate ed altre ancora in corso. «Si tratta di un quadro complessivo degli interventi che hanno interessato la città con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, rafforzando infrastrutture urbane e valorizzando il patrimonio ambientale, culturale e sociale del territorio», spiega il primo cittadino- . «Investimenti programmati dall’amministrazione nel periodo 2021-2026, grazie alla capacità di intercettare risorse provenienti dai diversi canali di finanziamento che comprendono i fondi comunali e misure compensative, fondi ministeriali, regionali e Pnrr». Nell’elenco delle opere pubbliche ci sono scuole, impianti sportivi, viabilità, rigenerazione urbana, beni storici e servizi pubblici. Circa 15milioni e 537mila euro le somme provenienti dal bilancio comunale (22%), circa 15milioni e 369mila fondi ministeriali (22%), 28 milioni dalla Ras (40%) e 13 milioni 457mila dal Pnrr (19%). Tra i maggiori interventi portati a compimento (oltre 20 milioni di euro), vi è la riqualificazione delle tribune dello stadio per la realizzazione del Centro Fitness, la messa in sicurezza del Ponte Vespucci, la scuola d’infanzia “Gabriel”, il restauro del cimitero di via Balai, la riqualificazione del Palazzo del Marchese, l’impianto sportivo di via Falcone e Borsellino, la palestra della scuola Pigliaru, la manutenzione della scuola Figari, strade comunale e illuminazione della litoranea ex sp81, rifacimento pista ciclabile, parco smart San Gavino, rotatoria di via dell’Erica, abbattimento barriere PalaMura, interventi nella scuola Brunelleschi. Occhi puntati sulle opere in corso (circa 19 milioni) come la nuova scuola di via Porrino, gli spogliatoi dei campi della cittadella sportiva, messa in sicurezza del Parodi, riqualificazione del parco San Gavino e del Palazzetto dello sport. Opere appaltate per oltre 4 milioni: la gestione integrata dei rifiuti all’Asinara, il restauro del Centro per l’impiego, illuminazione, approdo Cala Reale, messa in sicurezza cimitero di Ponte Pizzinnu. Nell’elenco le opere progettate e già finanziate come il Pit fluviale e la riqualificazione del Rio Mannu, la recinzione della cittadella, il restauro dell’edificio scolastico De Amicis, e ancora videosorveglianza, parco Baden Powell e il sito di Su Crucifissu Mannu. Tra le opere in progettazione non ancora finanziate anche la piazza Umberto I e il consolidamento strutturale e messa in sicurezza del palazzo del Municipio.

