Tula si prepara a vivere le festività natalizie con un calendario di iniziative che accompagnerà il paese dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Mercatini di Natale, Villaggio di Babbo Natale, concerti, laboratori, presentazioni di libri e film a tema natalizio e l'immancabile appuntamento con l'arrivo della Befana: è il programma promosso dalla Pro loco aps di Tula, che potrà contare su un contributo comunale di 13 mila 800 euro.

Il sostegno economico è stato approvato dalla giunta comunale con la deliberazione del 30 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), attraverso la quale l'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Becca ha accolto la richiesta presentata dalla presidente dell'associazione per organizzare gli appuntamenti natalizi e di fine anno.

Il programma punta a coinvolgere diverse fasce della comunità, con proposte dedicate alle famiglie, ai bambini e a chi desidera vivere insieme i giorni delle festività. Tra gli appuntamenti principali ci saranno i mercatini natalizi e il Villaggio di Babbo Natale, pensati per ricreare nel paese l'atmosfera tipica del periodo. Non mancheranno la musica, con un concerto e un concerto di arpa, e le iniziative culturali, tra laboratori, presentazioni di libri e proiezioni di film natalizi. Il calendario si concluderà il 6 gennaio con la manifestazione «Arriva la Befana», che chiuderà simbolicamente il mese di appuntamenti.

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