Partono i test sui nuovi treni nel territorio sassarese con possibili disagi per gli automobilisti. Fra il 3 e il 6 novembre, dalle 23 alle 5, sono in programma chiusure dei passaggi a livello lungo la linea Chilivani-Sassari, per permettere i di provare i mezzi della Rete Ferroviaria Italiana. Gli stop avranno durata variabile, arrivando anche a 40 minuti e riguarderanno i passaggi a livello in via Caniga, in corrispondenza della chiesa della borgata e della sede Atp e i tre lungo la strada che porta al depuratore di Caniga. Per questi ultimi vi sarà divieto di transito per il tempo necessario alle prove. Nel caso del passaggio a livello, vicino alla chiesa e verso Sassari, il traffico potrà deviare a sinistra su via Rafael Sari verso via Padre Luca, via Peppino Mereu e il cavalcaferrovia. Consentito quello locale fino al passaggio a livello e quello dei mezzi di soccorso, previa apertura del passaggio a livello. In direzione Caniga si potrà svoltare a destra sul cavalcaferrovia verso via Peppino Mereu, via Padre Luca e la SS 127bis, mentre sarà permesso quello locale fino al passaggio a livello e quello dei mezzi di soccorso, previa apertura del passaggio a livello. Relativamente al passaggio a livello in via Caniga, vicino alla sede Atp e in direzione Sassari, il traffico potrà deviare a sinistra sulla strada 40 di Predda Niedda o sulla ex SS 131 direzione Porto Torres, mentre sarà consentito quello locale fino al passaggio a livello e quello dei mezzi di soccorso, previa apertura del passaggio a livello. In direzione Caniga il traffico sarà interrotto dalla rotatoria all’intersezione con via Predda Niedda, proseguirà su quest’ultima verso la zona industriale. Come nei casi precedenti permesso quello locale fino al passaggio a livello e quello dei mezzi di soccorso, previa apertura del passaggio a livello. È consigliato agli automobilisti di evitare soste prolungate evitando, quando possibile, di passare nella zona dei passaggi a livello durante le ore notturne tra il 3 e il 6.

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