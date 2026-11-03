A Muros va avanti il percorso di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Caminu Osilesu. Il Comune ha affidato i lavori di completamento dell'intervento all'impresa edile Natalino Merella, con sede a Florinas, per un importo complessivo di 28 mila 521,06 euro. L'aggiudicazione è stata formalizzata con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico del 2 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

I nuovi lavori rappresentano il completamento di un progetto più ampio di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada, finanziato nell'ambito del programma regionale per la riqualificazione dei centri urbani.

(Unioneonline/En.Ne.)

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