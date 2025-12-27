È morto ieri a Uri Domenico Marras, poeta, cavaliere della Repubblica e Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nato a Uri nel 1929, Marras viene ricordato dal sindaco del paese, Matteo Emanuele Dettori.

«Uomo dai valori autentici- scrive sul suo profilo Facebook- gentile ed elegante ma allo stesso tempo alla portata di tutti. Padre ma allo stesso tempo figlio: Figlio del suo tempo e soprattutto del suo paese che mai dimenticò».

Nacque in una famiglia povera e, pian piano, ottenne importanti riconoscimenti prima in ambito militare e poi guidando il servizio di collocamento della sezione circoscrizionale di Alghero. Ha scritto 5 raccolte di poesie ed è presente in alcune antologie come "La poesia contemporanea".

«Cercò sempre di vedere il sole anche nelle giornate nuvolose- continua il sindaco-e nelle sue poesie, nei suoi racconti questo suo infinito senso di speranza trapela, sempre; come emerge il suo profondo senso religioso, consapevole di quell’incontro che un domani spetta ad ogni battezzato».

«Grazie zio Domè- conclude- per quello che hai fatto in vita, per le parole che hai dispensato, per la tua semplice grandezza».

