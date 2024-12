Pattuglie a terra ed elicotteri dell'Arma nel cielo di Siligo: una perlustrazione a tutto campo scattata a causa delle tentate truffe telefoniche ai danni degli anziani del paese.

Ieri mattina, un gran numero di mezzi dei carabinieri è intervenuto in emergenza per cercare di individuare i responsabili che a più riprese hanno cercato di trarre in inganno i pensionati del posto, con raggiri e tentativi di estorsione di denaro per via telefonica. Reati attribuiti a finti carabinieri che intercettano persone con solo obiettivo di ottenere bonifici a loro favore. A sorvolare nei cieli di Siligo anche l'elicottero dei militari per dare una risposta ad una serie di reati a danno degli anziani.

«Appena venuti a conoscenza di questi tentativi, è scattato tempestivamente il piano provinciale di prevenzione alle truffe da parte dei carabinieri», ha spiegato l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Porcheddu. «Ci teniamo a ringraziare le forze dell'ordine per il loro tempestivo ed encomiabile lavoro, e in accordo con la stazione dell'Arma di Siligo, - hanno aggiunto - presto organizzeremo una giornata-seminario di sensibilizzazione sulle truffe agli anziani e non».

