Focolaio di coronavirus oramai praticamente spento a Trinità d'Agultu. Sono rimasti solo 3 i positivi al Covid 19, tutti in via di guarigione nelle proprie abitazioni. A giugno la grande paura: una troupe internazionale di un film aveva portato il virus nella zona, diffondendolo tra turisti e residenti, con decine di contagiati e qualche ricovero in ospedale.

Il sindaco di Trinità Giampiero Carta è stato anche costretto ad emanare un'ordinanza di coprifuoco, revocata la settimana scorsa. Dopo i contagi, da parte di ATS e Amministrazione è iniziata una campagna di screening e si è risaliti per tempo alla rete dei contatti, al fine di contenere la propagazione del virus. Tutte operazioni delicate che però hanno consentito alla nota località turistica di tornare alla normalità, con i numeri di oggi.

Nel frattempo a Trinità la stagione prosegue a gonfie vele. "Negli ultimi 10 giorni non ci sono stati casi, ne sono rimasti solo 3, tutti in buona salute, ai quali naturalmente auguro una pronta guarigione - afferma il primo cittadino - Il problema è quindi risolto. Andiamo avanti con una stagione turistica che sarà ricca di soddisfazioni".



© Riproduzione riservata