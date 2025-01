L’istituzione di una commissione consiliare speciale sul progetto del treno a idrogeno è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Una specifica richiesta dei comitati di borgata che sollecitano un maggiore approfondimento del piano relativo al collegamento ferroviario Alghero centro-aeroporto, in modo da analizzare nello specifico gli impatti ambientali, paesaggistici ed economici che si avranno sul territorio agricolo e quindi sulle attività produttive in quei territori.

La richiesta dell'istituzione della commissione speciale arriva, infatti, a seguito delle fortissime preoccupazioni espresse dai cittadini e dalle categorie agricole produttive riguardo la necessità di trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo e le legittime posizioni dei portatori di interesse per via del forte impatto della faraonica opera pubblica.

L’intero territorio della Nurra di Alghero e Sassari ha rigettato integralmente il progetto, sia nei contenuti che nella sostanza, «perché si tratta di un opera così come pensata e proposta devastante e impattante per il territorio, che non da risposte alle esigenze di “mobilità” della collettività, senza che siano state valutate soluzioni alternative decisamente più funzionali e più sostenibili», si legge in una nota a firma dei comitati di borgata Sa Segada – Tanca Farrà, Santa Maria La Palma, Guardia Grande – Corea, Maristella, Comitato Zonale Nurra e Comitato Metrotranvia Sassari - Alghero – Sorso.

© Riproduzione riservata