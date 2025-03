Una iniziativa insolita per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Il liceo artistico “Filippo Figari” di Sassari propone un’installazione speciale: la Venere di Milo illuminata e visibile da piazza d'Armi per tre notti di fila.

La statua è collocata in una delle grandi vetrate della gipsoteca, la sala dove vengono conservate le riproduzioni in gesso delle statue in marmo, bronzo o terracotta.

La Venere di Milo si affaccia su Piazza D’Armi ed è valorizzata da un suggestivo gioco di luci per essere visibile a tutti i passanti, offrendo un momento di contemplazione e bellezza.

L’installazione artistica nasce come invito alla riflessione in un momento storico segnato da conflitti e incertezze, sottolineando il ruolo dell’arte come mezzo per trasmettere messaggi di rilevanza sociale.

Raffigurata nel momento in cui Paride le dona la mela d’oro, la Venere di Milo è da sempre un’icona di grazia ed equilibrio.

La sua presenza luminosa vuole richiamare i valori universali di pace e bellezza, trasmessi grazie all’arte, ma intende anche sottolineare la preziosità e l’unicità di ogni donna nella società di oggi.

