“Il clima che non ti aspetti. Tendenze e adattamenti per la città di Sassari” è il titolo del convegno che apre il trittico organizzato dal Comune di Sassari nell'ambito del processo di aggiornamento del Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici, finanziato dal ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica all’interno del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. L'appuntamento è per il 30 novembre alle 17, nei locali dell’ex Infermeria san Pietro.

Sarà presentato il nuovo profilo climatico di Sassari e i possibili scenari di cambiamento che si possono instaurare anche sulla nostra città. Insieme alla fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) e all’Arpas saranno illustrate le sfide climatiche da affrontare in ambito urbano e quali sono le prospettive dei mutamenti climatici che ci dobbiamo attendere sul nostro territorio.

Venerdì 1 dicembre si terrà il secondo appuntamento, riservato alle sole figure tecniche del Comune, dedicato alla formazione e alla presentazione del profilo climatico locale di Sassari a cui seguirà un’attività pratica di simulazione di possibili scenari di sviluppo futuri.

Nella serata del 5 dicembre la Biblioteca Comunale di piazza Tola ospiterà alle 17.30 un incontro aperto a tutti, per conoscere Stefano Liberti, giornalista e scrittore. Attraverso la lettura di alcuni brani del suo libro “Terra bruciata. Come la crisi ambientale sta cambiando l'Italia e la nostra vita” ci confronteremo sugli impatti del cambiamento climatico in Italia, dai ghiacciai in ritirata alle città sempre più calde, attraverso un dibattito critico sulla crisi ambientale.

© Riproduzione riservata