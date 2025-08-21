Incidente nella notte ad Alghero. Intorno all’una, in via Fermi, un’auto per cause ancora da accertare si è ribaltata finendo su un fianco. Alla guida c’era una donna, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, con cesoie e divaricatori hanno aperto un varco dal portellone posteriore per riuscire a estrarla. La ferita è stata poi affidata alle cure del 118 e trasportata al pronto soccorso.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

