Perde il controllo e si ribalta con l’auto: paura nella notte ad AlgheroRimasta intrappolata tra le lamiere, la conducente è stata liberata dai vigili del fuoco
Incidente nella notte ad Alghero. Intorno all’una, in via Fermi, un’auto per cause ancora da accertare si è ribaltata finendo su un fianco. Alla guida c’era una donna, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, con cesoie e divaricatori hanno aperto un varco dal portellone posteriore per riuscire a estrarla. La ferita è stata poi affidata alle cure del 118 e trasportata al pronto soccorso.
Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge.
(Unioneonline/v.f.)