Una tragedia inattesa quella che ha sconvolto in mattinata la comunità di Sorso.

Maria Loi, di 72 anni è stata travolta e schiacciata da un camion mentre si trovava a passare all'interno di una stazione di servizio Q8, un distributore in viale Cottoni, nel centro del paese.

Il mezzo pesante che presta servizio per la società che svolge l'attività di igiene urbana, inizialmente in sosta, si apprestava a svoltare verso il distributore quando la donna è stata investita. L'autista 61enne non si è accorto della presenza della 72enne, finita sotto una ruota. Per la donna non c'è stato niente da fare.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, due ambulanze del 118 e i carabinieri di Sorso.

Il sindaco Fabrizio Demelas ha annullato tutti gli eventi in programma oggi e nei giorni seguenti.

© Riproduzione riservata