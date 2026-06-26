Dal 1 luglio entrerà ufficialmente in funzione il nuovo servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni di Sorso e Sennori. Il servizio sarà effettuato con due autobus operativi contemporaneamente, impegnati su due percorsi circolari complementari – uno in senso orario (Circolare Destra) e uno in senso antiorario (Circolare Sinistra) – così da garantire una copertura capillare del territorio e tempi di attesa contenuti. Nei giorni feriali saranno effettuate 18 corse per ciascuna circolare, dalle ore 7 alle 21.40, mentre il sabato e nei giorni festivi saranno garantite 11 corse per ciascun percorso, con servizio dalle 8 alle 21.35. I tempi di percorrenza consentiranno un collegamento continuo tra Sorso e Sennori durante tutto l’arco della giornata.

I mezzi impiegati saranno autobus Mercedes Sprinter da 7 metri, dotati di tutti i comfort e con una capacità di 28 posti. Le due linee interesseranno i principali quartieri e assi viari dei due Comuni, servendo numerose aree residenziali e collegando scuole, uffici pubblici, attività commerciali, impianti sportivi, la stazione ferroviaria e gli altri principali servizi presenti sul territorio. Il Servizio è stato presentato questa mattina, nella sala consiglio del Municipio di Sorso, alla presenza dei sindaci di Sorso e Sennori, Fabrizio Demelas e Nicola Sassu, l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, accompagnata dall’ingegner Francesco Sechi, il consigliere regionale Antonello Peru, il presidente dell’ATP Alessandro Zara e il direttore generale Roberto Mura.

Il nuovo servizio, affidato ad Atp tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, nasce dalla collaborazione tra le Amministrazioni comunali di Sorso e Sennori con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna che ha condiviso gli obiettivi dell’iniziativa garantendone il finanziamento. Il progetto rappresenta un passaggio particolarmente significativo per il territorio ed è stato concepito per rispondere concretamente alle esigenze quotidiane dei cittadini, rafforzando i collegamenti tra i due Comuni ma, allo stesso tempo, migliorando in maniera significativa la mobilità all’interno dei due centri abitati. «L’attivazione di questo nuovo servizio renderà più semplice raggiungere scuole, uffici, ambulatori, attività commerciali, impianti sportivi e luoghi di aggregazione», spiega il sindaco Fabrizio Demelas.

«È un primo tassello di una strategia più ampia che punta a costruire una mobilità sempre più integrata sia con il futuro collegamento ferroviario Sorso–Sassari–Alghero Aeroporto sia, più in generale, con il sistema del Nord Ovest della Sardegna. Oggi - aggiunge - manteniamo un impegno assunto con i cittadini e consegniamo alle nostre comunità un servizio atteso da decenni. Ora però bisogna ripartire considerando questo traguardo non come un punto di arrivo, ma come un nuovo punto di partenza, perché intere aree del nostro territorio necessitano ancora di collegamenti migliori: con orgoglio per il lavoro svolto, ma con la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora tanto».

«L’attivazione di questa linea è frutto di un progetto partito dal basso, ascoltando le richieste dei cittadini che chiedevano, appunto, un collegamento fra i due centri - ha detto il sindaco di Sennori Nicola Sassu - . Sorso e Sennori sono una comunità unica: condividiamo la quotidianità e numerosi servizi come le scuole, il pediatra, e tanti altri. Creare una linea di trasporto pubblico che collega i due centri abitati significa favorire l’utilizzo di questi servizi a tutta la popolazione. È un risultato che ci rende felici e che testimonia la sinergia fra enti per il conseguimento dell’interesse pubblico». «Con il nuovo servizio, reso possibile anche grazie all'impegno del Consiglio Regionale, compiamo un passo importante verso un modello di mobilità più moderno, capillare e vicino ai bisogni reali delle persone - ha detto l’assessora regionale Barbara Manca - . Il trasporto pubblico locale deve essere sempre più uno strumento capace di ridurre le distanze, collegare i territori e garantire a tutti il diritto alla mobilità, a partire dai contesti in cui la domanda di spostamento è quotidiana e strutturale, come quello della Romangia».

«Questo nuovo collegamento non è semplicemente una linea di autobus, ma uno strumento per rendere ancora più vicini Sorso, Sennori e Sassari. Parliamo di un territorio che rappresenta un'importante direttrice di pendolarismo per gli spostamenti casa-lavoro-casa dell'area vasta e che ogni giorno genera una forte domanda di mobilità», ha dichiarato il Presidente di ATP, Alessandro Zara.

© Riproduzione riservata