Sono padre e figlio le vittime del tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada tra Sassari e Ittiri, la provinciale 15. Antonio Luigi Puledda, 47 anni, e Gavino Puledda, 20 anni. Erano originari di Ittiri e vivevano a Porto Torres.

I due erano a bordo della Citroen C4 che, a circa 4 km da Ittiri, è stata coinvolta in un tremendo schianto con una Lancia Y. Da accertare le cause, l’impatto è stato violentissimo e per padre e figlio non c’è stato niente da fare. Il conducente dell’altro veicolo è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato estratto dalle lamiere con cesoie e divaricatori dai vigili del fuoco è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18, sono intervenuti il personale del 118, la Polizia Stradale, i carabinieri e i Vigili del fuoco.

