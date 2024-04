Sono Riccardo Delrio e Gianluca Valleriani le vittime della tragedia avvenuta sulla Alghero-Bosa.

Delrio, dipendente Arpas, aveva 47 anni ed era di Macomer. In sella con lui la figlia 14enne, che è ricoverata in gravi condizioni. Valleriani aveva 66 anni ed era di Stintino: pensionato, fino a qualche anno fa gestiva un ristorante.

L’incidente (QUI la notizia) è avvenuta al chilometro 15 della provinciale 105, la Alghero-Bosa. Due moto si sono schiantate, una Suzuki che viaggiava in direzione Alghero e una Bmw diretta verso Bosa.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due centauri. Ferita la 14enne in sella alla Bmw condotta da Delrio, è stata trasportata in elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari. In ospedale anche il conducente di una terza moto che sopraggiungeva a breve distanza. L’uomo per evitare l’impatto ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una cunetta, l’ambulanza lo ha condotto al pronto soccorso di Alghero, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Alla base dell’incidente un’invasione di corsia. Interrotto a lungo il traffico veicolare lungo la provinciale. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti di due pattuglie della Polizia Stradale di Sassari. Sul posto anche i vigili del fuoco di Alghero.

