Tragedia sulla SP 133 tra Valledoria e Santa Maria Coghinas. Un motociclista di 51 anni ha perso la vita cadendo dal mezzo intorno alle 16.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo al suolo. Violentissimo l’impatto, il centauro ha riportato un importante trauma cranico e facciale e, quando sono arrivati i soccorsi, era già in arresto cardiaco.

Nonostante l’intervento del 118, anche con l’elisoccorso, il 51enne ha perso la vita. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

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