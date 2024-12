Gravissimo incidente a Sassari, dove poco prima delle 19 un’auto ha travolto due donne. Una è morta, Rita Secchi di 76 anni, mentre l’altra è in gravissime condizioni ed è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Santissima Annunziata, in Rianimazione.

È avvenuto in via Cilea, nel quartiere Santa Maria di Pisa. Stando alle prime informazioni erano appena uscite dalla chiesa di Santa Maria Bambina, che si trova lì davanti. L’incidente sarebbe avvenuto mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

Sul posto ambulanze del 118, Polizia locale e Polizia di Stato per i rilievi. Ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente: l’investitore, alla guida di una Hyundai, si è fermato.

