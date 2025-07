Dopo dieci giorni di agonia è morto Antonello Lambroni, il 62enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione di un appartamento in via Don Minzoni lo scorso 30 giugno.

L’uomo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata con ustioni di secondo grado sul 70% del corpo. Il decesso è avvenuto nella notte.

La deflagrazione, causata da una fuga di gas, aveva sconvolto l’incrocio tra via Don Minzoni e via Principessa Maria, riducendo in macerie parte dell’edificio.

Lambroni era stato estratto ancora in vita dalle rovine grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

Le sue condizioni, sin da subito critiche, non hanno mai mostrato miglioramenti significativi.

