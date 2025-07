Il cimitero cittadino è al centro di un progetto di ampliamento, miglioramento del decoro e messa in sicurezza. L’amministrazione intende investire risorse pari a 1.490.000 euro per l’attuazione di una serie di interventi programmati per restituire piena funzionalità e accessibilità.

Per questo motivo la giunta del sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato la proposta dell’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro riguardante la partecipazione all’avviso Pubblico della Regione per gli interventi sui cimiteri, richiedendo la somma di 400 mila euro.

La restante parte delle risorse verranno immesse per cofinanziamento dal bilancio comunale (1.090.000 euro). Il programma dell’amministrazione è volto all’ampliamento, con la realizzazione di nuovi loculi, il miglioramento del decoro, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell’esistente.

«L'obiettivo è quello di migliorare la fruizione del cimitero, con interventi molto attesi dai cittadini – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro – ed è un impegno che l’amministrazione vuole mantenere per rendere il camposanto un luogo più sicuro e in cui le persone possano trovare le condizioni migliori per trascorrere del tempo con i propri cari defunti». Nello specifico, verrà fatta la manutenzione di alcuni blocchi di loculi, con interventi sulle coperture, sugli intonaci, sugli impianti di smaltimento acque e sugli infissi. Prevista anche l’installazione di sistemi di sicurezza e la costruzione di un nuovo blocco ossari (288 cellette) adiacente al blocco W esistente. A questo si aggiunge la costruzione di tre nuovi blocchi loculi, comprendenti 88 loculi salma e 72 ossari, nella porzione est del camposanto, in continuità con gli assi esistenti, la realizzazione della viabilità interna, con pavimentazione e opere di regimazione idraulica, il rifacimento delle opere di finitura e decoro secondo criteri coerenti con i blocchi esistenti.

