Si chiamava Rita Secchi, di 76 anni, la donna morta dopo essere stata investita in via Cilea a Sassari intorno alle ore 19. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla per qualche minuto, ma senza riuscirci. L'altra donna investita, una novantenne, è stata condotta all'ospedale Santissima Annunziata in gravi condizioni.

Le due signore stavano attraversando la strada, dopo aver assistito alla messa nella chiesa di Santa Maria Bambina, e sono state travolte mentre avevano quasi raggiunto il marciapiede. Grande il cordoglio per il decesso della signora, molto conosciuta e titolare fino a qualche anno di una nota macelleria in via Cesaraccio.

Sul posto il 118 e la Polizia locale per i rilievi. L’investitore ha 24 anni, si è fermato dopo l’incidente.

© Riproduzione riservata