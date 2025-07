Ha scelto l’Italia ben 18 anni fa, ha preferito l’Isola e da otto anni vive a Porto Torres. Souad Datali, 46 anni, originaria di Casablanca, in Marocco, oggi ha ricevuto la cittadinanza italiana dal sindaco Massimo Mulas.

«Un traguardo che ho sognato fin da bambina, affascinata da tempo dalla lingua italiana che ho potuto studiare, una esperienza che mi ha fatto crescere», ha detto Souad, residente in città dall’ottobre 2023. Sposata con un turritano, Edoardo Cigni, e madre di due bambini, lavora da tempo a Porto Torres.

«Nella nostra vita abbiamo scelto di essere coerenti con noi stessi, restando fedeli alle nostre tradizioni e al nostro credo religioso», ha aggiunto Souad.

La cerimonia si è svolta nella sala matrimoni del Palazzo del Marchese alla presenza di amici e familiari. In questa occasione, la signora Dafali ha pronunciato il giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana – come adesione piena e consapevole ai valori fondanti della Repubblica – completando ufficialmente il suo percorso di integrazione. A nome dell’intera comunità turritana, il sindaco Massimo Mulas ha rivolto alla nuova cittadina le sue congratulazioni, sottolineando come Porto Torres, storicamente crocevia di popoli e culture, sia sempre pronta ad accogliere a braccia aperte chi la sceglie come nuova casa.

© Riproduzione riservata