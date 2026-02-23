Un manuale che unisce riflessione teorica e proposte di azione concreta per aiutare gli insegnanti a diventare promotori efficaci di inclusione scolastica. “Il docente inclusivo nella scuola secondaria” è il risultato del lavoro congiunto di 10 ricercatori esperti delle Università di Sassari (nel ruolo di capofila), Parma e Verona, coordinati dal professor Filippo Dettori, curatore del volume e direttore del corso per la specializzazione degli insegnanti di sostegno dell’ateneo turritano.

Il volume è stato presentato a Sassari, durante un convegno nell’Aula Magna del Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione. L'opera è l'atto conclusivo del progetto PRIN “T.A.S.C.L.E.” (Training Pathway Addressed to Support and Curricular teachers of secondary Level) realizzato dai tre atenei e finanziato con 100.000 euro dal PNRR.

In Sardegna, ci sono attualmente più di 9000 studenti certificati con bisogni educativi speciali. Questo significa, spiega Dettori, che «negli anni le Università di Sassari e di Cagliari si sono impegnate nella formazione di docenti specializzati, che hanno il ruolo di riferimenti per la classe e portano competenze specifiche per favorire l’inclusione. Negli ultimi anni a Sassari abbiamo formato più di 600 corsisti che lavorano, o lavoreranno, nel sostegno».

© Riproduzione riservata