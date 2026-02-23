Frizioni a Sassari tra il sindacato Ugl e Sereni Orizzonti, il gruppo che gestisce la Rsa “Matida” in via Carlo Felice. Quasi un mese fa la struttura venne in parte sgomberata dagli ospiti quando i vigili del fuoco, in seguito a una ispezione, registrarono dei problemi di sicurezza. Tra due giorni, mercoledì 25 febbraio, ci sarà un confronto tra i dipendenti e la proprietà in videoconferenza. Se dovesse andare male- assicura l’associazione di categoria- ci rivolgeremo al prefetto».

L.’azienda, rispondendo alle domande del nostro giornale, aveva riferito: “Il Documento di Valutazione dei Rischi e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono sempre stati regolarmente presenti, come previsto dalla normativa vigente”.

Il sindacato Ugl ha però segnalato alcune presunte criticità anche ai Nas, alla Asl 1 e all’Ispettorato del Lavoro ed è da tempo sul piede di guerra.

Intanto, per quel che concerne i lavori richiesti, Sereni Orizzonti assicura: «In accordo con i Vigili del Fuoco, è stato definito un percorso di ripristino della piena operatività degli spazi, nonché il rientro progressivo degli ospiti già a partire dalla prossima settimana».

© Riproduzione riservata