La città di Castelsardo si prepara ad accogliere il Giro di Sardegna. Mercoledì 25 febbraio il borgo turistico non sarà semplicemente una delle cinque tappe dell’atteso evento ma il cuore pulsante del suo inizio.

Il ritorno della storica manifestazione dopo 15 anni è un traguardo reso possibile dall'impegno della Regione, dell'Assessorato al Turismo congiuntamente all’assessorato allo sport. In questo scenario di rinascita sportiva e sinergia con la Regione, Castelsardo si conferma sede d’eccellenza, scelta come punto di partenza ufficiale per inaugurare la prestigiosa sfida internazionale.

Inaugurare la competizione significa proiettare la bellezza del borgo e del territorio in una vetrina mondiale. Lo sport di alto livello diventa così il volano per promuovere la storia dei luoghi suggestivi dell’isola e per testare la capacità di accoglienza e organizzazione.

L'appuntamento è dalle ore 8.30 presso la Piazza Nuova in via Sedini, da dove inizierà il trasferimento della carovana alle ore 10.15.

Il momento più suggestivo sarà però a Multeddu, presso la Roccia dell’Elefante: sarà proprio ai piedi del monumento naturale, patrimonio Unesco che verrà dato il via ufficiale alla gara, dove la forza millenaria di unisce allo slancio degli atleti in corsa.

