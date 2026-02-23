Semaforo verde della giunta del Comune di Sassari alla messa a norma e alla riqualificazione dello stadio di calcio e degli impianti di tennis nel complesso sportivo della Sef Torres. Lavori da 1 milione e 100mila euro che vedranno la sostituzione dell’illuminazione per il campo del Vanni Sanna, con l’adeguamento dell’impianto elettrico, e la realizzazione dei tornelli per l’accesso allo stadio.

Per quanto concerne l’impianto di tennis avverrà, nel campo centrale, l’ampliamento e l’estensione della copertura, la realizzazione di un passo carraio da via Romita per l’accesso dei mezzi utilizzati per la sua manutenzione e l’impermeabilizzazione delle gradinata. In cantiere anche il tracciamento di un nuovo campo per il pickleball e l’impermeabilizzazione del terrazzo che funge da copertura della palestra. Sarà infine realizzata una pergola in continuità con la club house.

La provvista finanziaria viene dalla Regione Sardegna che, a settembre 2024, aveva pubblicato un avviso per interventi che richiedessero la riqualificazione di impianti che avevano bisogno di adeguamento alle norme di sicurezza e alle norme federali. Sassari aveva candidato il Vanni Sanna e la struttura “Antonio Bozzo”.

«La struttura tecnica- dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna- non impiegherà troppo tempo per completare le procedure che porteranno alla realizzazione dei lavori». «Si tratta di opere- continua- che in entrambi i casi consentiranno ai due impianti di essere nelle condizioni di ospitare manifestazioni di rilievo». «Questo investimento- chiosa il sindaco, Giuseppe Mascia- conferma che lo stadio di Sassari è al centro dei nostri pensieri e che vogliamo dotare la città di una struttura adeguata a palcoscenici più prestigiosi e alla possibilità di ospitare anche eventi di altro genere».

