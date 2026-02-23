Arrestato per maltrattamenti contro la madre a Bonnanaro. Sabato è avvenuto l’intervento dei carabinieri chiamati attraverso il 112 dalla donna che riferiva come il figlio l’avesse minacciata di morte per avere dei soldi da usare, si presume, nel gioco d’azzardo.

I militari dell’Arma della stazione di Torralba, giunti subito sul posto con il supporto dei colleghi di Bonorva, hanno bloccato l’uomo che continuava a tenere un atteggiamento intimidatorio nei confronti della madre. Le indagini hanno poi permesso di appurare che le condotte della persona andavano avanti da anni con reiterati episodi di minacce e ingiurie, nonché in un episodio di violenza fisica.

Stamani, nel corso della direttissima in tribunale a Sassari, il giudice Antonio Spanu ha disposto gli arresti domiciliari per la persona mentre il pm Giovanni Dore aveva sollecitato il carcere. A difendere l’indagato l’avvocato Antonio Piredda del Foro di Nuoro.

