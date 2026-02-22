Abitazioni fatiscenti in stato di abbandono, strutture a rischio crollo diventate un pericolo per le persone. Il Comune di Torralba, in attesa dell’attivazione dei controlli, attualmente in fase di organizzazione da parte degli uffici comunali competenti, con la possibile adozione di ordinanze urgenti, lancia l'allarme e invita i proprietari di vecchi immobili, situati nel territorio comunale, a verificare con urgenza il degrado dei materiali, i danni alle murature e i cedimenti strutturali delle fondazioni, le criticità delle strutture in elevazione e delle coperture. I controlli si rendono necessari a seguito delle abbondanti e persistenti piogge, insieme alle frequenti giornate di forte vento che determinano un incremento della vulnerabilità dei vecchi immobili.

Le abitazioni obsolete, spesso disabitate e prive di interventi di manutenzione, risultano particolarmente esposte alle sollecitazioni atmosferiche, quali pioggia e vento, a causa dell’invecchiamento dei materiali, del superamento delle tecniche costruttive originarie e della naturale usura strutturale, con conseguente indebolimento delle condizioni statiche e peggioramento di quelle igienico-sanitarie.

Pertanto si chiede ai comproprietari di verificare facciate, cornicioni, camini e canali di gronda ed a ogni criticità che possa compromettere la sicurezza e le condizioni igienico-sanitarie degli edifici.



