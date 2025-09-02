Torralba, ferita nell’auto ribaltata sulla 131: grave una donnaEstratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasferita in ospedale con l’elisoccorso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Auto ribaltata sulla Statate 131 all’altezza di Torralba in direzione Cagliari.
Una donna è rimasta ferita nell’incidente avvenuto al chilometro 174 e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarla dalle lamiere.
Viste le ferite il 118 ha provveduto a portarla con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.
Non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e l’Anas che ha dovuto chiudere un tratto della strada per ripristinare le condizioni di sicurezza.