Auto ribaltata sulla Statate 131 all’altezza di Torralba in direzione Cagliari.

Una donna è rimasta ferita nell’incidente avvenuto al chilometro 174 e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarla dalle lamiere.

Viste le ferite il 118 ha provveduto a portarla con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e l’Anas che ha dovuto chiudere un tratto della strada per ripristinare le condizioni di sicurezza.

