Tissi si prepara per l'edizione numero quattordici della sagra dell'asparago selvatico, promossa dall'Associazione Turistica Pro loco con il sostegno del comune e della Regione Sardegna.

Saranno due giornate molto intense che avranno inizio sabato 29 aprile alle 15, con un convegno dedicato proprio all'asparago che sarà seguito da una caccia a tesoro curata dall'Associazione Sing Sing Sing. Domenica 30 aprile alle 10 è prevista l'apertura degli stand e la partenza delle visite guidate verso l'ipogeo Sas Puntas. Alle 10.30, in via Roma, ci sarà il raduno e la partenza dei partecipanti alla Walk For The Cure. Dalle 11, nel centro di aggregazione sociale in via municipale 29, spazio alla mostra "Forma Mentis" di Roberto Chessa a cura di Chiara Manca. Ci sarà spazio anche per l'esibizione del Coro S'Ena Frisca di Putifigari.

Alle 12 partirà la degustazione delle pietanze a base di asparago selvatico, al costo di 15 euro. Dalle 15 alle 17, in programma le esibizioni della Dep Band (piazza Municipale), del Coro Femminile Eufonìa di Gavoi con la vestizione dell'abito tradizionale tissese (Chiesa di Sant'Anastasia), di Carletto e i suoi mostri (via Roma) e Koromè (via Dante).

