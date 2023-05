Sale il numero dei componenti della compagnia barracellare di Tissi. Il Consiglio comunale guidato dal sindaco Gian Maria Budroni ha ratificato l’ingresso di sette nuovi barracelli: Mario Gana, Giuseppe Sitzia, Flavia Concu, Alessandro Ventriglia, Kevin Solinas, Fabrizio Fois ed Emanuele Porcu.

I nuovi agenti vanno ad aggiungersi ai sedici barracelli già in carica. Confermato, per i prossimi tre anni, anche il comandante Antonello Masia.

«È un fatto positivo che sempre nuovi cittadini si assumano questa importante responsabilità - ha dichiarato il primo cittadino. È per me motivo di orgoglio disporre di un gruppo barracellare nutrito coeso e numeroso; è indispensabile il ruolo della Compagnia Barracellare nella tutela quotidiana del territorio e la repressione dei reati più comuni, come l'abbandono dei rifiuti nelle campagne».

«Ringrazio il sindaco e l'amministrazione per la fiducia accordatami – afferma Antonello Masia -. Proseguiremo l’attività potenziando e migliorando i controlli, specie nella campagna antincendio. Aumenteremo le ore di ronda, garantendo una perlustrazione sia del centro abitato che delle strade rurali. Il ricambio e la crescita sono essenziali per la vita della compagnia».

© Riproduzione riservata