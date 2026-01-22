Cacciatore caricato da un cinghiale a Thiesi in tarda mattinata. L’uomo, durante una battuta di caccia, è stato travolto dall’animale che gli ha procurato una profonda ferita alla coscia e la frattura del polso.

Il 52enne è stato trasportato dal 118 in codice giallo, con l’elisoccorso, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

