22 gennaio 2026 alle 17:11aggiornato il 22 gennaio 2026 alle 17:12
Thiesi, cacciatore caricato da un cinghiale: sulla coscia una ferita profondaL’uomo è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, con l'elisoccorso
Cacciatore caricato da un cinghiale a Thiesi in tarda mattinata. L’uomo, durante una battuta di caccia, è stato travolto dall’animale che gli ha procurato una profonda ferita alla coscia e la frattura del polso.
Il 52enne è stato trasportato dal 118 in codice giallo, con l’elisoccorso, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.
