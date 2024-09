Frattura vertebrale per Luigi Fazzino, il pilota 25enne di Siracusa coinvolto nel terribile incidente, alle 13 circa, durante le prove della cronoscalata Alghero-Scala Piccada (QUI LA NOTIZIA).

Il giovane sottoposto dai medici ad accertamenti strumentali per una sospetta lesione al midollo, si trova ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale civile di Sassari dove era trasferito con l’elisoccorso.

Il pilota ha perso il controllo mentre era alla guida della sua Osella Pa30 e nelle ultime curve ha urtato con la ruota anteriore il costone roccioso e l’auto si è ribaltata più volte.

Il giovane immediatamente soccorso era cosciente ma avvertiva un dolore alla gamba ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. Di seguito è stato sottoposto ad una Tac per verificare esattamente le sue condizioni di salute. La manifestazione motoristica si svolge nella strada in salita tra Alghero e Villanova Monteleone.

