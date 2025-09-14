Terrazza panoramica a Osilo: messa in sicurezza della parete rocciosaLavori per la messa in sicurezza del versante prospiciente il cimitero
Nuovi progetti per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio di Osilo, dove sono in corso i lavori che riservano momenti spettacolari per l'intervento dell'elicottero che trasporta i materiali nei punti interessati.
In particolare si stanno effettuando i lavori per la messa in sicurezza del versante prospiciente il cimitero, resi possibili grazie ai 500.000 euro arrivati al Comune dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), procedono secondo quanto previsto e offrono anche suggestivi immagini nella procedura.
Si tratta di una operazione di disgaggio, ovvero di rimozione di volumi rocciosi in equilibrio precario presenti su una parete rocciosa. Lavori che, tramite ordinanza, vietano il transito veicolare e pedonale in due tratti stradali, nella via Doria e in via don Pietro Campus.
A questi interventi seguiranno tra breve quelli per la realizzazione di un'area parcheggio, di un'area eventi, di una rampa pedonale e dei servizi igienici sotto le mura del Castello Malaspina. Presto, dunque, a Osilo si potrà godere di una suggestiva terrazza panoramica con vista sul Golfo dell'Asinara. Il direttore operativo dei lavori in corso è Federico Manca.