La Asl di Sassari ha disposto il trasferimento in via Sant’Anna dei due medici di medicina generale, con incarico provvisorio nell’ambito 1.6, che prestano servizio presso i locali della Guardia Medica di Sorso.
Il dottor Enrico Giovanni Pilo e Gian Gavino Pilo accoglieranno i propri pazienti negli ambulatori di via San’Anna, n. 24, nei nuovi locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Giovanni Pilo presterà servizio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 13; martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 19. Pilo Gian Gavino sarà disponibile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle 19; martedì e giovedì, dalle ore 10 alle 13. Il trasferimento si è reso necessario allo scopo di rendere il servizio più agevole per i pazienti.
Dislocato in una posizione più centrale, l'ambulatorio medico è in grado di offrire assistenza alle persone, in particolare gli anziani, che incontrano difficoltà negli spostamenti a piedi.