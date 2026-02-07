Stintino, tutto pronto per il Carnevale in piazzaDomenica 15 febbraio, sempre alle 13, si ritorna nella tendostruttura
La Comunità di Stintino si prepara per la festa di Carnevale, un programma di eventi che avrà inizio sabato 14 febbraio nella tendostruttura di proprietà comunale in Piazza dei 45, a partire dalle 13, con la presenza di un fisarmonicista che accompagnerà i balli di gruppo, con favata gratuita e karaoke al termine della serata.
Domenica 15 febbraio, sempre alle 13, si ritorna nella tendostruttura, allestita per ospitare il pranzo sociale gratuito per anziani ultrasettantacinquenni residenti a Stintino, e accompagnamento del fisarmonicista. Martedì 17 febbraio entra in scena il trenino di carnevale con l’animazione con frittelle gratuite per i più piccoli.
Sabato 21 febbraio si ritorna in piazza dei 45 per assistere allo spettacolo “Tale e quale show”, mentre l’evento conclusivo è in programma domenica 22 con la pentolaccia, l’animazione per i bambini e la distribuzione delle frittelle. Le linee guida del programma sono state approvate dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Rita Limbania Vallebella.