La Comunità di Stintino si prepara per la festa di Carnevale, un programma di eventi che avrà inizio sabato 14 febbraio nella tendostruttura di proprietà comunale in Piazza dei 45, a partire dalle 13, con la presenza di un fisarmonicista che accompagnerà i balli di gruppo, con  favata gratuita e karaoke al termine della serata.

Domenica 15 febbraio, sempre alle 13, si ritorna nella tendostruttura, allestita per ospitare il pranzo sociale gratuito per anziani ultrasettantacinquenni residenti a Stintino, e accompagnamento del fisarmonicista. Martedì 17 febbraio entra in scena il trenino di carnevale con l’animazione con frittelle gratuite per i più piccoli.

Sabato 21 febbraio si ritorna in piazza dei 45 per assistere allo spettacolo “Tale e quale show”, mentre l’evento conclusivo è in programma domenica 22 con la pentolaccia, l’animazione per i bambini e la distribuzione delle frittelle. Le linee guida del programma sono state approvate dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Rita Limbania Vallebella. 

