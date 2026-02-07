Sassari, giovane ferita e con uno straccio in bocca: un arrestoVentitreenne soccorsa da un passante a Santa Maria di Pisa: individuato il presunto responsabile
Una ventitreenne è stata trovata con diversi segni di ferite ieri notte in via Leoncavallo, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, a Sassari.
A soccorrere la giovane un ragazzo che l’avrebbe trovato con uno straccio in bocca non lontano dal garage dove, mesi fa, un uomo era stato trovato con una ferita al braccio.
I carabinieri si stanno occupando delle indagini che hanno portato all’arresto di un uomo con cui la donna avrebbe trascorso alcune giornate di recente.
L’episodio nascerebbe in un contesto di estremo degrado e la Procura della Repubblica sta mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.