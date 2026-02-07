Alghero, il tabaccaio mette in fuga il rapinatore mascherato col lancio di una stecca di sigarettePiero Daga ha affrontato il malvivente e lo ha fatto scappare: la scena ripresa in un video
Eccolo il rapinatore solitario con maschera di Dalì ripreso giovedì scorso dalla telecamera di videosorveglianza del bar-tabacchi della Pergola, ad Alghero, probabilmente con l’intento di mettere a segno un ulteriore colpo, dopo la rapina al supermercato. Ma questa volta il tentativo finisce nel peggiore dei modi per il malvivente.
L’uomo viene infatti colto di sorpresa dalla pronta reazione del titolare, Piero Daga, che con un gesto fulmineo gli scaglia contro una stecca di sigarette, colpendolo in pieno. Subito dopo, l’esercente si lancia all’inseguimento, costringendo il rapinatore a una fuga precipitosa verso la pineta di Maria Pia, dove riesce a far perdere le proprie tracce.
L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere dell’attività commerciale: il video, diventato rapidamente virale, documenta istanti di grande tensione e il sangue freddo del titolare nel fronteggiare l’ennesimo episodio criminale che torna ad accendere i riflettori sul tema della sicurezza in città