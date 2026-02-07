«La presenza dei Sindaci e dei rappresentanti dei comuni del Nord Ovest della Sardegna — Porto Torres, Castelsardo, Sassari, Stintino e Sorso — non è solo un fatto formale. È il segnale di una nuova strategia coordinata, una visione d'insieme che unisca la tutela dell'ambiente allo sviluppo economico delle nostre comunità, ponendo fine ad un isolamento istituzionale».

La sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, esprime soddisfazione per la sua nomina nel consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Asinara, composto anche dai sindaci di Porto Torres e Sassari, Massimo Mulas e Giuseppe Mascia, dal consigliere comunale di Sorso, Gianni Tilocca e dalle figure femminili come la sindaca di Stintino, Rita Vallebella e Ilaria Faedda, esponente di Forza Italia.

«L’Asinara non è solo un’isola, è un simbolo della nostra terra, un paradiso che merita una guida stabile, coraggiosa e condivisa. Assumo questo impegno con passione e responsabilità, pronta a collaborare con il presidente e il team dell'Ente per il futuro del nostro territorio», ha dichiarato Tirotto che sottolinea come «il dato che rende questo risultato ancora più significativo e di importanza storica è che per la prima volta la composizione di questo Consiglio parla la lingua del nostro territorio. Un ringraziamento sentito va alla Presidente della Regione Alessandra Todde, per la determinazione nel voler restituire governance al Parco, e a Massimo Mulas per il costante lavoro in seno alla Comunità del Parco. Un ringraziamento particolare va al Presidente del Parco Gianluca Mureddu, per l'impegno profuso nel guidare l’Ente in questa fase di transizione verso la gestione ordinaria».

© Riproduzione riservata