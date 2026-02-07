Un’altra auto a fuoco nella notte a Alghero. Un incendio doloso, ai danni di una Mercedes parcheggiata in via Berlinguer, davanti alla Conad City presa d’assalto la settimana scorsa da un rapinatore solitario.

L’allarme è scattato verso le 23 di venerdì 6 febbraio, quando i residenti della zona, nel quartiere di San Michele, hanno notato le fiamme sprigionarsi dal cofano dell’auto. Le lingue di fuoco hanno raggiunto e danneggiato anche un’altra vettura posteggiata accanto.

I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti, riuscendo a spegnare il rogo prima che potesse distruggere completamente entrambe le auto. Sull’episodio indaga la polizia. Intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini per il ripetersi di questi atti criminosi, tra attentati incendiari, bombe carta e rapine.

