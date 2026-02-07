Aree gioco che diventano luogo di incontro e di sviluppo di nuove abilità per i bambini e di socializzazione per le famiglie. Il Comune di Porto Torres ha investito circa 85mila euro per l’installazione di giochi e attrezzature nei parchi in zona C1/2, e nelle scuole del territorio, quali Siotto Pintor, Monte Agellu, Borgona e Bellieni.

Un percorso di implementazione di nuovi elementi allo scopo di rendere l’apprendimento divertente e stimolante per i più piccoli, aiutandoli a sviluppare nuove conoscenze in un ambiente ludico e interattivo.

I lavori sono stati affidati alla società Sc Progetti Srl che ha provveduto alla fornitura e alla installazione dei giochi all’interno delle strutture scolastiche e nei parchi, attraverso la corretta messa in sicurezza dell’area, realizzata attraverso l’impiego di pavimentazione antitrauma in plastica riciclata, idonee all’altezza di caduta delle attrezzature.

Un piano definito in accordo con il rup del Comune, Alessandro Giaconi, che ha accertato la regolarità della localizzazione dei giochi.

