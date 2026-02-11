Allarme bomba a Sassari.

Nel vano contatori all’interno di un’abitazione di via Arborea è stato trovato quello che in un primo momento appariva come un residuo bellico. 

Arrivati sul posto, gli artificieri hanno appurato che si tratta della replica inoffensiva di una bomba.

Presenti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Le indagini sono in corso.

© Riproduzione riservata