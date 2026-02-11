in un’abitazione
11 febbraio 2026 alle 10:12
Sassari, allarme bomba in via Arborea: arrivano gli artificieriIl presunto residuo bellico era nel vano contatori: si tratta della replica inoffensiva di una bomba
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Allarme bomba a Sassari.
Nel vano contatori all’interno di un’abitazione di via Arborea è stato trovato quello che in un primo momento appariva come un residuo bellico.
Arrivati sul posto, gli artificieri hanno appurato che si tratta della replica inoffensiva di una bomba.
Presenti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale.
Le indagini sono in corso.
© Riproduzione riservata