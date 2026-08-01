Aggredisce un’autista dell’Atp a Sassari, una donna, e tenta di deviare la traiettoria dell’autobus. Il fatto risale a stamattina e ha visto l’intervento delle Volanti della polizia di Stato che hanno fermato un uomo.

Secondo le prime informazioni l’uomo, sulla tratta verso Caniga, ha cercato di prendere il controllo del volante, provando a frenare e cambiare la direzione dell’autobus.

Il tentativo è stato per fortuna sventato dalla donna che ha chiamato le forze dell’ordine, non era la prima volta che l’uomo importunava autisti e passeggeri. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia di Stato che lo hanno bloccato e portato in Questura.

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