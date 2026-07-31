Niente posidonia nella spiaggia di Porto Palmas.

Il Comune ha eseguito l’intervento di rimozione della pianta acquatica spiaggiata nelle mareggiate invernali e che, nel tempo, ha invaso l’area. A rendere possibile l’operazione è stata un’ordinanza sindacale che ha consentito l’uso straordinario con cingolati in deroga alle direttive regionali.

La posidonia è stata stoccata nel retro dell’arenile e sarà ricollocata a fine stagione. La pianta rappresenta infatti una componente fondamentale per la salvaguardia dell’ecosistema: evita l'erosione della costa e protegge la sabbia dalle correnti.

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