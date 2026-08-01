Castelsardo si prepara a vivere un agosto straordinario, con un calendario ricchissimo di appuntamenti pensato per emozionare, coinvolgere e attrarre un pubblico ampio e variegato.

Dopo un luglio altrettanto intenso e ricchissimo, il borgo si accende per un nuovo mese di eventi che uniscono musica, spettacolo, teatro, festival, sagre, appuntamenti enogastronomici e folklore, in un’atmosfera capace di valorizzare al meglio identità, cultura e intrattenimento.

Tra i momenti più attesi dell’estate figura la Notte dei Fuochi, con il concerto della band rivelazione dell’anno le “Bambole di Pezza” e l’iconico spettacolo pirotecnico di Ferragosto, uno degli appuntamenti simbolo del cartellone estivo castellanese.

Grande attesa anche per le tre serate dedicate ai decenni più amati della musica internazionale: gli anni ’70 con la tribute band internazionale Abba Dream; gli anni ’80 con la tribute band dedicata a Michael Jackson – King of Pop; gli anni ’90 con il ritorno di Nostalgia 90. Il programma di agosto comprende inoltre teatro di strada, acquapark, sagre, eventi food, dj set, fuochi d’artificio e uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate culturale: il festival “Musica sulle Bocche”, con la partecipazione di artisti di grande rilievo internazionale tra cui Sokratis Sinopoulos & Yann Keerim, Sunna Gunnlaugs Trio, Maciej Obara Quartet, Carlo Maver, Arve Henriksen, Jan Bang ed Eivind Aarseth.

«Abbiamo lavorato per costruire una stagione che lasciasse il segno e anche quest’anno Castelsardo propone un’offerta ricca e qualificata, capace di unire intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio, offrendo a cittadini e visitatori un mese di agosto da vivere intensamente. La città prosegue nel percorso di consolidamento della propria immagine nel panorama turistico nazionale, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il proprio rating di destinazione» dichiara l’Assessore al Turismo e Spettacolo Giuseppe Ruzzu. Castelsardo conferma così la propria vocazione di borgo dinamico e accogliente, con un’estate che continua a offrire ottimi motivi per essere vissuta e visitata.

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