Lo Yacht club Alghero ha celebrato il suo presente e futuro con un’altra riuscitissima e partecipata edizione del Sailing school day, ma si gira indietro per ripercorrere e celebrare i suoi ottanta anni.

La settimana di attività per mare e per terra del sodalizio velico algherese si è chiusa con la cerimonia che ha coinvolto iscritti e accompagnatori con le premiazioni di quelle che sono state le regate “in famiglia” che hanno permesso a tutti i velisti in erba di confrontarsi tra loro trascorrendo lunghe giornate insieme.

Una vera e propria festa che dura sei giorni e che il club, con presidente e Direttivo, vuole continuare a portare avanti per accrescere i valori di socialità e rispetto del mare che sono intrinsechi nella filosofia della vela algherese.

Ma l'estate 2026 è ancora più speciale per lo Yacht club, nato nel 1946 e che ha quindi tagliato il traguardo degli ottanta anni.

Nella sede del sodalizio, durante un momento conviviale, i soci ripercorreranno le tappe più significative di questo lungo viaggio. Sarà il presidente Pier Paolo Carta, insieme al suo Direttivo, a rendere omaggio a questo club che ha dimostrato negli anni di essere una realtà capace di rappresentare Alghero in altre parti della Sardegna e oltre il Tirreno.

© Riproduzione riservata