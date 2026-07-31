L’arrivo in auto davanti alla piazza Umberto I, prima di fare il suo ingresso nel Palazzo comunale, pochi passi interrotti continuamente dai tanti tifosi pronti ad accoglierlo. Il saluto con Mauro e Sergio Del Giudice, un'attesa infinita culminata con un grande abbraccio.

Questo il ricordo della visita a Porto Torres di Franco Baresi, ex capitano e libero del Milan scomparso all’età di 66 anni. «Per sempre il nostro capitano, una leggenda che ha fatto parte della nostra vita e che resterà sempre ne nostri cuori, un campione che ci ha regalato immense emozioni».

Parole dei tanti tifosi rossoneri di Porto Torres che salutano il loro idolo. Ricordano quando fu ospite a Porto Torres presso il bar Sport con i soci del Milan Club Sassari, il 25 giugno del 2022, in occasione della giornata dedicata ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto nella stagione 2021-2022.

Baresi era stato ricevuto anche dal sindaco Massimo Mulas durante la premiazione di tanti piccoli campioni dello sport turritano, avvenuta nella sala consiliare del Palazzo comunale.

«Il calcio come tanti sport devono essere affrontati con divertimento e passione, ma anche secondo i valori dell’impegno e sacrificio, solo così possiamo essere esempi da seguire nello sport come nella vita. Il mio invito è quello di alimentare questa passione», aveva detto ai tanti talenti presenti. Il professionista del calcio aveva incontrato anche il tenore lirico Francesco Demuro, un incontro affettuoso nella piazza Umberto I, dove ha ricevuto l’abbraccio dei tanti fan rossoneri.

© Riproduzione riservata