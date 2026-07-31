Sporcizia, rifiuti e topi in vicolo Brin di via Libio, nel cuore della città di Porto Torres, ingresso di piazza Garibaldi, quello che viene definito il “salotto” del centro cittadino. I residenti della palazzina sono esasperati, l’odore che emana la pavimentazione del vicolo Brin è divenuto insopportabile. A raccogliere le lamentele dei cittadini è stata la consigliera di Sardegna al Centro 2020, Anita Giaconi, che ha sollevato la segnalazione in aula consiliare. «Il camion della nettezza urbana quando preleva i sacchi della spazzatura molto spesso pergola il liquido per terra e le fughe della pavimentazione, fatta di sanpietrini, si impregnano di unto che con il tempo emanano un odore nauseabondo che infesta l’aria.

All’interno della palazzina, inoltre, ci sarebbe un deposito di rifiuti da controllare. Una situazione indecorosa, per la quale chiedo una soluzione per il bene della salute di coloro che vi abitano e di nel rispetto di chi frequenta i numerosi e locali, bar e ristoranti, della piazza».

Per il sindaco Massimo Mulas: «Occorre trovare una soluzione che in cinque anni non si è riusciti ad individuare, tra l’altro in una zona dove c’è la più alta concentrazione di attività commerciali, quindi ritengo che un punto dove scaricare i rifiuti sia necessario senza impedire il transito ai mezzi. Ci adoperemo per trovare altre soluzioni, ma siamo aperti a suggerimenti da parte dei residenti, pronti a discuterne nella commissione apposita».

Per il primo cittadino la zona complessa, dove le proposte per trovare delle soluzioni possibili sono state diverse, una strada che secondo la consigliera Giaconi occorre percorrere per mettere fine ad una situazione di degrado e di rischio per la salute.

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