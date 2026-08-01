Bottidda, nuovo incendio dopo una settimana: in volo elicotteri e CanadairIl Corpo forestale sta intervenendo anche a Teti
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Nuovo incendio a Bottidda, a distanza di una settimana questa mattina un rogo è divampato in località N.ghe Larattu. Sul posto il Corpo forestaleè intervenuto con il supporto di elicotteri e Canadair: nello specifico un elicottero proveniente dalla base di Anela, due Super Puma da Alà dei Sardi e Fenosu e due Canadair
Il Corpo forestale è intervenuto inoltre, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono, su un incendio nel territorio di Teti in località Istei.
(Unioneonline/A.D)