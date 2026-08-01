Inaugurato ieri sera a Sassari il terzo Candeliere dei Viandanti. Nella chiesa di Sant’Agostino l’arcivescovo Francesco Antonio Soddu ha benedetto il nuovo cero, realizzato dalla Falegnameria Bussu e con le incisioni pittoriche di Franco Farina. Dopo i Vespri e le parole dell’alto prelato il Candeliere è stato fatto “ballare” per la prima volta sul piazzale antistante la chiesa. La danza ha visto come portatori d’eccezione anche il sindaco, Giuseppe Mascia, e il presidente della Fondazione Sardegna, Giacomo Spissu, padrini del cero per i rispettivi enti, finanziatori dell’opera. Per un breve tratto anche Soddu si è prestato a fare da capo candeliere conducendo le danze. Il Gremio sfilerà con il manufatto per la prima volta quest’anno durante la Faradda del 14 agosto.

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